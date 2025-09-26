"Эмоции переполняют". Впечатлениями от программы форума "БлогБай" поделились участники

26 сентября - второй день форума блогеров Беларуси "БлогБай. Сила в правде". Участники проходили огневую подготовку по взводам.

Бросали гранаты, преодолевали полосу препятствий, стреляли из автоматов и пулеметов системы Калашникова, ручного противотанкового гранатомета, снайперской винтовки, а во всем им помогали курсанты Военной академии.

Альбина Баранова, блогер:

"Впечатления прекрасные. Я думаю, что этот выстрел (из ручного противотанкового гранатомета - Прим. ред.) я не забуду никогда. Когда до меня начало доходить, что сейчас мне стрелять, честно говоря, я очень испугалась, но мне помогли. И все получилось - я попала".

"Эмоции переполняют. Это очень здорово! Стрелять настоящими патронами на настоящем полигоне! И такая замечательная погода. Мне очень понравилось", - поделился блогер Павел Сахончик.

Анастасия Иванцова, блогер:

"Очень сильные эмоции, поэтому я и заплакала, Я плакала и стреляла. Слезы оправданы, очень нравится. Эмоции просто через верх".