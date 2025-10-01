"ЕС идет в затяжной кризис" - Рыженков оценил возможности Евросоюза влиять на мировую политику news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8db76f69-c98b-4a89-87ed-f0e336a7b4e6/conversions/ab555ccc-d573-420f-b3b4-df4d6e263551-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8db76f69-c98b-4a89-87ed-f0e336a7b4e6/conversions/ab555ccc-d573-420f-b3b4-df4d6e263551-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8db76f69-c98b-4a89-87ed-f0e336a7b4e6/conversions/ab555ccc-d573-420f-b3b4-df4d6e263551-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8db76f69-c98b-4a89-87ed-f0e336a7b4e6/conversions/ab555ccc-d573-420f-b3b4-df4d6e263551-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы Организация Объединенных Наций стала местом принятия решений, а не декларации резолюций, всем нужно отбросить частные интересы. Таким мнением поделился министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в "Актуальном интервью".

"Надо смотреть комплексно на весь объем взаимосвязанных сегодня вопросов, от которых зависит судьба человечества. Прежде всего, это обращение к странам-членам Евросоюза. И прежде всего, им нужно попытаться отказаться от проскальзывающей теории своего превосходства", - отметил Максим Рыженков.

Политик заявил, что Евросоюз - это небольшой клочок земли, у которого нет ни ресурсов, ни национального единства, страны ЕС идут в затяжной кризис.