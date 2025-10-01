3.65 BYN
"ЕС идет в затяжной кризис" - Рыженков оценил возможности Евросоюза влиять на мировую политику
Чтобы Организация Объединенных Наций стала местом принятия решений, а не декларации резолюций, всем нужно отбросить частные интересы. Таким мнением поделился министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в "Актуальном интервью".
"Надо смотреть комплексно на весь объем взаимосвязанных сегодня вопросов, от которых зависит судьба человечества. Прежде всего, это обращение к странам-членам Евросоюза. И прежде всего, им нужно попытаться отказаться от проскальзывающей теории своего превосходства", - отметил Максим Рыженков.
Политик заявил, что Евросоюз - это небольшой клочок земли, у которого нет ни ресурсов, ни национального единства, страны ЕС идут в затяжной кризис.
"Евросоюз пытается диктовать нам, что мы должны делать в той или иной сфере. "Вы должны делать то, должны ставить то, должны нам". Не должны! Сегодня весь мир - это взаимосвязанная архитектура, и она зависит от всех нас вместе. Единственное решение - садиться и договариваться. Иначе тех, кто не готов сегодня садиться и договариваться, история в сторону отбросит", - сказал Максим Рыженков.