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Эскадрон смерти Бориса Рогули - как белорусские националисты вербовали молодежь
Белорусские националисты, которые прибыли с немецким обозом летом 1941 года, продолжали свою преступную деятельность и в 1943-м, и в 1944-м.
В Новогрудке, например, орудовал Борис Рогуля.
Сразу после оккупации Новогрудка немецкими войсками, Рогуля пошел работать переводчиком в комендатуру. Он создал свой эскадрон смерти. Для этого активно вербовал молодежь.
"В период обучения в Новогрудской семинарии я знал Бориса Рогулю, который преподавал немецкий язык, а также вел занятия по военной подготовке. Все учащиеся семинарии автоматически зачислялись в антисоветскую военно-молодежную организацию "Союз белорусской молодежи". И как члены этой организации проходили специальную военную подготовку: изучали оружие, занимались военной подготовкой", - вспоминал один из учеников.
После обучения молодежь зачисляли на службу в батальон под командованием Рогули. "Рогулевцы" - так их называли в районе. Они убивали коммунистов, участвовали в карательных операциях, воевали против партизан, выполняли приказы нацистского командования.
Вы знаете, они пишут в своих воспоминаниях, что тем самым они спасали жизни белорусам. Но я думаю, что если бы они спасали жизнь, то вокруг Новогрудка не лежали бы более 30 тыс. погибших.
В начале 1944 года Рогуля создал Новогрудский батальон Белорусской краевой обороны, костяком которого стали члены Союза белорусской молодежи. Перед ними ставилась задача - борьба с партизанами. Но их война заключалась в уничтожении населенных пунктов и охране концлагерей.
Батальон состоял из трех эскадронов, которые были разбиты на взводы и отделения. На вооружении были винтовки и пулеметы. Личный состав носил немецкую форму зеленого цвета без знаков отличия. Погоны носил только Рогуля.
Рогуля мечтал масштабно - создать кадровую школу организации белорусских националистов - Рады БНР. Но мечты остались мечтами. А его деятельность по вербовке агентов стала примером для современных белорусских националистов, которые нанимают бойцов в террористический "Полк Калиновского".
Зачем белорусы пошли на сотрудничество со спецслужбами Германии и пришли в Беларусь с нацистским обозом. Для чего создали специальные националистические военизированные подразделения. Как националисты под бело-красно-белым флагом служили Третьему рейху. Об этом смотрите в трилогии "Тайны белорусских националистов".