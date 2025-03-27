Эскадрон смерти Бориса Рогули - как белорусские националисты вербовали молодежь

Фото из Национального архива Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca5bde-346b-4760-ab07-a81bd31b2edc/conversions/e93f1733-b1ad-4d58-9406-2db147d1e709-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca5bde-346b-4760-ab07-a81bd31b2edc/conversions/e93f1733-b1ad-4d58-9406-2db147d1e709-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca5bde-346b-4760-ab07-a81bd31b2edc/conversions/e93f1733-b1ad-4d58-9406-2db147d1e709-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92ca5bde-346b-4760-ab07-a81bd31b2edc/conversions/e93f1733-b1ad-4d58-9406-2db147d1e709-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото из Национального архива Республики Беларусь

Белорусские националисты, которые прибыли с немецким обозом летом 1941 года, продолжали свою преступную деятельность и в 1943-м, и в 1944-м.

В Новогрудке, например, орудовал Борис Рогуля.

Сразу после оккупации Новогрудка немецкими войсками, Рогуля пошел работать переводчиком в комендатуру. Он создал свой эскадрон смерти. Для этого активно вербовал молодежь.

"В период обучения в Новогрудской семинарии я знал Бориса Рогулю, который преподавал немецкий язык, а также вел занятия по военной подготовке. Все учащиеся семинарии автоматически зачислялись в антисоветскую военно-молодежную организацию "Союз белорусской молодежи". И как члены этой организации проходили специальную военную подготовку: изучали оружие, занимались военной подготовкой", - вспоминал один из учеников.

После обучения молодежь зачисляли на службу в батальон под командованием Рогули. "Рогулевцы" - так их называли в районе. Они убивали коммунистов, участвовали в карательных операциях, воевали против партизан, выполняли приказы нацистского командования.

Вы знаете, они пишут в своих воспоминаниях, что тем самым они спасали жизни белорусам. Но я думаю, что если бы они спасали жизнь, то вокруг Новогрудка не лежали бы более 30 тыс. погибших. Наталья Жишко, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Новогрудского райисполкома

Наталья Жишко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7739a0f1-1382-4a2e-bb7b-49f3d8966f40/conversions/af8eb9cc-7eec-41f5-87c0-03ad8d85d485-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7739a0f1-1382-4a2e-bb7b-49f3d8966f40/conversions/af8eb9cc-7eec-41f5-87c0-03ad8d85d485-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7739a0f1-1382-4a2e-bb7b-49f3d8966f40/conversions/af8eb9cc-7eec-41f5-87c0-03ad8d85d485-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7739a0f1-1382-4a2e-bb7b-49f3d8966f40/conversions/af8eb9cc-7eec-41f5-87c0-03ad8d85d485-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале 1944 года Рогуля создал Новогрудский батальон Белорусской краевой обороны, костяком которого стали члены Союза белорусской молодежи. Перед ними ставилась задача - борьба с партизанами. Но их война заключалась в уничтожении населенных пунктов и охране концлагерей.

Батальон состоял из трех эскадронов, которые были разбиты на взводы и отделения. На вооружении были винтовки и пулеметы. Личный состав носил немецкую форму зеленого цвета без знаков отличия. Погоны носил только Рогуля.

Рогуля мечтал масштабно - создать кадровую школу организации белорусских националистов - Рады БНР. Но мечты остались мечтами. А его деятельность по вербовке агентов стала примером для современных белорусских националистов, которые нанимают бойцов в террористический "Полк Калиновского".