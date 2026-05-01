Эскалация как метод торга: зачем Трамп создает напряжение в переговорах с Ираном

Мастер сделок, он же президент США Дональд Трамп, отменил поездку переговорщиков в Исламабад и изменил собственные дипломатические усилия. Что стоит за паузой в переговорах между Америкой и Ираном, разобралась в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" аналитик Юлия Абухович.

Обратим внимание, что у Трампа есть определенная манера проводить переговоры - чем больше нарастает конфликт, чем больше все напрягаются, тем интереснее ему становится. Американского лидера не устраивает миролюбивая обстановка, для этого он создает кризис и определенное напряжение. "Тогда он верит, что все те, кто не понимают, что будет дальше, не знают, каким будет его ход, и что он скажет в любой следующий момент, будут делать ошибки. Он надеется на это. Это его стиль. Все высказывания направлены на нивелирование усилий дипломатов и миротворцев, ведь это он главный миротворец, присвоивший себе это имя и звание и считающий, что он будет главным законодателем переговоров", - заявила гость проекта.

В данном ключе даже инцидент со стрельбой (25 апреля произошла стрельба во время званого ужина Ассоциации журналистов при Белом доме. - Прим. news.by) можно рассматривать как попытку оттянуть внимание от иранского конфликта. Да, переговоры сорваны, но диалог не закрыт. И вот слова американского лидера о контроле над ситуацией: "У нас все карты. Мы не собираемся тратить по 15 часов на перелеты туда и обратно, чтобы вручить документ, который нас не устраивает. Мы будем вести переговоры по телефону, иранцы могут звонить нам в любое удобное для них время. У нас есть все козыри".

Сигнал, очевидно, был направлен Ирану, но Трамп явно недооценивает государство, которому оборона обходится дешевле, чем Америке нападение, считает аналитик. "На сегодняшний день Иран гораздо лучше подготовлен к долгой осаде и войне, потому что у руководства страны есть понимание борьбы за правое дело, а у Трампа лишь только то, что они влезли в конфликт, но из него надо выйти с хорошей миной", - заключила Юлия Абухович.

