Эскалация как метод торга: зачем Трамп создает напряжение в переговорах с Ираном

Обратим внимание, что у Трампа есть определенная манера проводить переговоры - чем больше нарастает конфликт, чем больше все напрягаются, тем интереснее ему становится. Американского лидера не устраивает миролюбивая обстановка, для этого он создает кризис и определенное напряжение. "Тогда он верит, что все те, кто не понимают, что будет дальше, не знают, каким будет его ход, и что он скажет в любой следующий момент, будут делать ошибки. Он надеется на это. Это его стиль. Все высказывания направлены на нивелирование усилий дипломатов и миротворцев, ведь это он главный миротворец, присвоивший себе это имя и звание и считающий, что он будет главным законодателем переговоров", - заявила гость проекта.