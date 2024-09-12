Если нужно, в кадр даже может войти редактор - Эйсмонт рассказал о фишках "Первого информационного"

Первый информационный

"Первый информационный" - канал, уникальный во всем, начиная от образов ведущих, заканчивая форматом работы в кадре и за кадром. О том, чего ждать зрителям в эфире нового белорусского телеканала, в ток-шоу "Скажинемолчи" рассказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Для начала нужно отметить, что телеканал создавался с нуля и к процессу подошли фундаментально. "Вообще, для нас это хороший опыт и мы постараемся его спроецировать на модернизацию остальных телеканалов и радиостанций Белтелерадиокомпании", - поделился планами Иван Эйсмонт.

Все, начиная от одежды ведущих и заканчивая промо продукцией, было создано с нуля при помощи специалистов, занимающихся разработкой и развитием брендов (в том числе страновых).

"С каждым ведущим работали стилисты, подбирали одежду не только по цвету, но и по стилю в зависимости от особенностей фигуры, черт лица, - раскрыл некоторые секреты председатель Белтелерадиокомпании. - Что касается промопродукции, одежды корреспондентов на выезд (куртки, байки и т.д.), графического изображения, которые вы видите, - это тоже уникальная разработка. Там нет ничего лишнего. В эфире в принципе не может появиться ничего лишнего. Как бы ни хотелось графическим дизайнерам включить свое воображение и добавить что-то, у нас есть единые стандарты, шаблоны, в соответствии с которыми мы работаем".

Это также касается и подачи новостей - она стала более легкой. "Не чураемся прочитать новости и с телефона, и с ноутбука, и, если очень нужно будет, то вполне в кадр может войти редактор и положить ведущему текстовый вариант, если необходимо срочно выдать в эфир новость", - отметил Иван Эйсмонт.

"Первый информационный" телеканал начал свое вещание в Беларуси - как это было "Первый информационный" телеканал утром 17 сентября начал свое вещание в Беларуси. И впервые в общедоступном пакете зрители увидели утренний эфир, который на протяжении первых часов дня знакомил (и будет продолжать знакомить) с событиями в Беларуси и главными мировыми новостями. Его открывали Екатерина Тихомирова, Павел Лазовик и Дарья Тарасова. 17.09.2024 13:09