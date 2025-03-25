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Есть ньюанс. Как построить жилье в Минске с помощью семейного капитала, подсказали в горисполкоме
Заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Татьяна Бухта рассказала, как построить жилье в Минске с помощью семейного капитала. Об этом пишет БЕЛТА.
Практически каждая многодетная семья в Минске для строительства жилья использует семейный капитал, рассказала Татьяна Бухта. "Они используют его для того, чтобы покрыть разницу между господдержкой, которую предоставили по нормативу, и фактической стоимостью квартиры, - отметила она. - Семейный капитал сейчас составляет порядка Br30 тыс. - это достаточно большая сумма, которая может покрыть кусок затрат на строительство жилья, поэтому активно пользуются спросом разрешения на досрочное использование капитала при строительстве".
Нюанс в этом случае заключается в том, что многодетная семья должна состоять на учете нуждающихся, т.е. если они пошли самостоятельно покупать квартиру и не состояли на учете нуждающихся, досрочно семейным капиталом воспользоваться не разрешат. Но если строительство осуществляется по направлению администрации, тогда решение с высокой долей вероятности будет принято в положительную сторону.
Говоря о кредитах на строительство жилья с господдержкой, Татьяна Бухта отметила, что их предоставление зависит от того, по какому перечню возводится жилой дом. "Это может быть выдача субсидий по указу №240 или льготное кредитование, которым занимается только "Беларусбанк". Субсидии на погашение процентов за пользование кредитом выдает ряд банков - "Беларусбанк", "Белинвестбанк", "Белагропромбанк" и другие", - пояснила она.