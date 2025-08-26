"Это была вспышка ярости". Латвийский блогер о запрете на альтернативное мнение и двойных стандартах

В Латвии законодательно запрещено говорить о проблемах. Об этом в программе "Это другое" рассказал бизнесмен, блогер Дмитрий Матаев, который переехал в Беларусь из Латвии.

По его словам, в Латвии людям, работающим во властных структурах, которые трудятся на государство и получают средства из госбюджета, по закону запрещено иметь другое мнение, не совпадающее с официальной точкой зрения государства. "Т. е. они не могут выразить свое альтернативное мнение ни по Украине, ни по Беларуси, ни по России, ни по Аляске, потому что сразу будет увольнение. Если они выразят это в каком-то ключе, чуть-чуть, скажем, жестче, чем просто "я не согласен", тогда это уголовное преследование с тюрьмой", - рассказал блогер.

Дмитрий Матаев:

"В тюрьме, например, я видел людей, которые сидят за репосты, за какие-то лайки, за то, что человек в личной переписке отправил просто ролик про Украину своему другу в Telegram. Т. е. он даже не выложил никуда, каким-то образом об этом узнала служба госбезопасности. И, по-моему, 8 месяцев или 10 месяцев заключения было плюс довольно большой штраф".

Конфликт, ненависть по отношению к Беларуси и России подпитывается западными странами с 90-х годов, рассказал блогер. По его словам, это перекладывается на граждан, которые нейтральны. "Я нигде не бегал с флагами Беларуси", - подчеркнул он.

Дмитрий Матаев рассказал, что после того как он съездил в Беларусь, его вызвали в службу госбезопасности с единственным вопросом: "Почему ты так много и так долго находишься на территории Беларуси". Я говорю: "Вы понимаете, мне там нравится, там хорошая медицина, а в Латвии к врачу не попасть. И там я могу праздновать 9 Мая, для меня это важно, там я могу свободно ходить по улицам, как я хочу". Часа полтора или два сидел со следователями. Они говорят: "Ты понимаешь, у нас здесь двойные стандарты: то, что можно здесь латышам, то запрещено русским. Поэтому ты веди себя здесь аккуратнее, мы еще проверим, что и как ты делал в Беларуси". Я не знаю, проверили, не проверили, но собирались.

"Я иду по улице после СГБ, смотрю - вокруг грязь, разруха. Я вспоминаю Минск. И начал просто показывать. Я начал снимать вокруг, говорить: "Посмотрите, люди добрые, вот это западная цивилизация, которая мне запрещает жить там, где я хочу, и иметь свое мнение, заставляет говорить, что у нас лучше. Ну, где лучше?", - возмутился он.