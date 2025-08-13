"Это их шокирует": что не меняется в Президенте Беларуси и чему удивляются журналисты из США

Председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости" Андрей Кривошеев был единственным белорусским журналистом, которому удалось взять большое интервью у Президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи в 2018 году.

Кстати, именно тогда белорусский лидер впервые сказал, что является трампистом, об этих событиях журналист из Беларуси вспомнил в "Актуальном интервью".

"Это стало одним из самых ярких интервью в моей журналистской карьере за 20 лет. Во-первых, стиль (ведения беседы. - Прим. news.by) Президента не меняется с годами, потому что ни один вопрос, который я задал в Сочи, не был согласован. Во-вторых, мне дали материалы, которые были на переговорах Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи. Там был набор серьезных экономических вопросов, в том числе и тех, позиции по которым серьезно расходились, а именно сахарные и мясные "войны", перевозчики, экономика, нефть, газ", - рассказал Андрей Кривошеев.

Он упомянул, что тогда у него на подготовку к интервью было 6-7 часов, а это, по словам собеседника, шокирует американских журналистов. К слову, уже в 2018-м Президент Беларуси выражал "авансовую поддержку президенту США Дональду Трампу и его администрации". Гендиректор агентства считает, что глава государства видел в них более человечные политические силы, потому что все то, что уже тогда концентрировалось против Трампа и трампизма, было просто мороком античеловеческим, куда вошли нетрадиционные ценности, продажи, предательство национальных интересов крупных государств, включая близких экономических партнеров Беларуси (например, Германию и Нидерланды).

"Плюс ко всему были манипуляции и вторжения в белорусскую суверенную политику, ведь через USAID Трамп показал американской аудитории, что есть инструменты, с помощью которых делаются цветные революции, "бархатные" перевороты и что никакая это не демократия, а что все покупается и продается. А единственной целью этого является поставить на колени большую часть мира, чтобы США, а точнее глубинное государство, продолжало благоденствовать, отдыхать на островах Эпштейна, насиловать там детей", - подчеркнул эксперт.

Но глава Беларуси как человек, придерживающийся традиционных ценностей, несмотря на все это готов прагматично и с опорой на национальные интересы выстраивать отношения даже с США в такой непростой ситуации, отметил председатель правления Белорусского союза журналистов. "Поэтому, естественно, Президент больше симпатизирует Трампу, но скажу, что тогда не было иллюзий, что может сделать Трамп, да и сейчас их нет", - завершил свою мысль Андрей Кривошеев.