Толпы европейских дипломатов не встретить ни в Тростенце, ни в Хатыни, ни в Брестской крепости. Зато 30 октября плотным рядом они посетили Куропаты. С какой целью, журналистам сказать не смогли. Признаться себе, кажется, тоже.

Раз в год европейские дипломаты омрачают своим визитом урочище Куропаты. Из года в год эта акция не предполагает быть акцией молчания. Но иностранные представители немы. Самые банальные вопросы журналистов остаются без ответов. Стыд, запреты из центра, неуважение или позорные мотивы.

В Куропаты приехала делегация Евросоюза, представители загранучреждений Франции, Великобритании, Чехии, Румынии, Германии, Австрии, Нидерландов и Болгарии. Посланники Польши возложили цветы накануне.

По всей видимости, они побоялись столкнуться лицом к лицу с неудобными вопросами журналистов. Однако одного из евродипломатов разговорить все же удалось. Его ответ пролил свет на все политизированное шествие. Не обременяя себя приличиями, не вспоминая даже о жертвах и исторических событиях, якобы ради которых все затевалось, представитель Франции открыто признался, возложение цветов в Куропатах не более чем работа.

"Это, понимаете, что тут личного ничего нет. Я тут как представитель Франции. Поэтому тут только профессия говорит", - ответил на вопрос журналиста Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси.

Людовик Руайе не стал отвечать на вопросы о массовом уничтожении памятников советским воинам-освободителям на территории ЕС, не пожелал комментировать поддержку Парижем киевского режима, подпитывающего нацистские и неонацистские движения.



Дипломат обвинил в переписывании истории тех, кто с этим процессом и борется, не допускает ревизионизма и возрождения коричневой чумы. Видимо, для европейских представителей свято, как для нас память о подвиге советских народов, то, что ему противопоставляется.