Стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем продолжает демонстрировать уникальный формат сотрудничества, который привлекает пристальное внимание международного сообщества, включая страны Запада. Этот интерес закономерен и обусловлен фундаментальной значимостью белорусско-китайских отношений для глобальной политики.

Значимость этого партнерства проявляется в нескольких ключевых аспектах. Прежде всего, оно представляет собой новую модель межгосударственных отношений. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Несмотря на различия в политических системах, экономических масштабах и численности населения, наши страны выстраивают отношения на принципах равенства и взаимного доверия. В современном мире это особенно важно, поскольку некоторые государства продолжают следовать односторонней политике, гегемонистским подходам и логике холодной войны", - подчеркнула заместитель директора Китайско-Белорусского аналитического центра развития при Китайской академии общественных наук Чжао Хуэйжун.

Для многих малых и средних стран сотрудничество между Минском и Пекином демонстрирует альтернативный путь развития. "Сотрудничество между Китаем и Беларусью предлагает альтернативный путь развития, одновременно задавая ориентир для будущего мирового развития", - утверждает эксперт.

Во-вторых, две страны выступают как представители развивающихся экономик на международной арене. "В ряде международных вопросов, особенно в продвижении многополярного мира и формировании более справедливого международного политико-экономического порядка, наши страны выступают совместно", - отметила Чжао Хуэйжун.

Такая координация позиций, по словам эксперта, отвечает интересам большинства развивающихся стран и способствует продвижению мира в направлении многополярности.

Прагматичное взаимодействие Беларуси и Китая также способствует стабильности на Евразийском континенте. Обе страны являются активными сторонниками мирного урегулирования конфликтов через диалог и сотрудничество. "Благодаря этому отношения между Китаем и Беларусью становятся важным фактором укрепления мира и стабильности в регионе", - подытожила эксперт.