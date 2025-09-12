Фантастический подарок от Лукашенко получила каждая участница конкурса "Мисс Беларусь - 2025"

Обладательницей титула первой красавицы страны стала студентка Новополоцкого государственного музыкального колледжа Алена Кучерук.



В Минске подвели итоги Национального конкурса "Мисс Беларусь - 2025". В финал прошли 24 конкурсантки. Дворец спорта собрал свыше 3 тыс. человек. В зале по традиции был и Президент страны.

"Я чувствую, что нахожусь в нужном месте, и все в жизни происходит так, как должно. Когда мне впервые предложили поучаствовать в этом конкурсе, я сразу отказалась. Но мама сказала: "Ты ведь ничего не теряешь, попробуй". В итоге я понимаю, что все складывается так, как и должно быть - все идет по судьбе", - поделилась своими эмоциями обладательница титула "Мисс Беларусь - 2025".

Божена Еремич, директор - художественный руководитель Национальной школы красоты: "Девушки все талантливые и очень красивые внешне - думаю, это уже все заметили, а сегодняшний финал только подтвердил это. Но и внутренний мир у девушек тоже прекрасный, поэтому выбирать было невероятно сложно. Это огромная ответственность, которую я с удовольствием разделила с другими членами жюри. У каждого из нас была своя особая роль, в том числе и у председателя. Конечно, мы все осознаем эту ответственность. И наша новоиспеченная мисс Беларусь - действительно достойная девушка, я уверена, она с гордостью будет носить это звание".

Красивый вечер, эмоции конкурсанток и прекрасное шоу! С восторгом зрители встретили номер в национальных костюмах. В этом году по традиции всем финалисткам - подарок от главы государства.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь: "Добрый вечер! Я действительно попросила слово буквально на минуту. Во-первых, как не поздравить? Девушки, поздравляю всех вас! Позвольте сказать это от имени всего зрительного зала: это было очень красиво. Каждой из вас огромное спасибо за этот прекрасный вечер. А теперь самое главное. Хочу объявить, что по нашей традиции те фантастические платья, в которых вы вышли в финале и в которых сейчас находитесь, - это подарок от нашего Президента. Пусть они останутся для каждой из вас памятным напоминанием об этом ярком дне в вашей жизни".