Фестиваль исторических реконструкций развернулся в Несвиже
Автор:Редакция news.by
Исторические реконструкции развернулись в Несвиже. На два дня город стал фестивальной площадкой для ценителей военных эпох.
Под сводами памяти ежегодный проект "Несвижская фортеция" объединил тысячи человек со всех уголков Беларуси.
Воссоздать колорит давно ушедших времен - дело реконструкторов. Средневековье, Отечественная война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны - кровавые эпизоды прошлого как учебное пособие для неравнодушного зрителя.
Традиционно, фестиваль разместился в Английском парке. Также в 2025 году было принято решение вернуть в замок Радзивиллов бал. В формате оpen air на языке танца говорили как талантливая молодежь, так и ценители более старшего возраста. Участие могли принять все желающие.