Фестиваль исторических реконструкций развернулся в Несвиже

Исторические реконструкции развернулись в Несвиже. На два дня город стал фестивальной площадкой для ценителей военных эпох.

Под сводами памяти ежегодный проект "Несвижская фортеция" объединил тысячи человек со всех уголков Беларуси.

Воссоздать колорит давно ушедших времен - дело реконструкторов. Средневековье, Отечественная война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны - кровавые эпизоды прошлого как учебное пособие для неравнодушного зрителя.