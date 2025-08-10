Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Фестиваль исторических реконструкций развернулся в Несвиже

Исторические реконструкции развернулись в Несвиже. На два дня город стал фестивальной площадкой для ценителей военных эпох.

Под сводами памяти ежегодный проект "Несвижская фортеция" объединил тысячи человек со всех уголков Беларуси.

Воссоздать колорит давно ушедших времен - дело реконструкторов. Средневековье, Отечественная война 1812 года, Первая и Вторая мировые войны - кровавые эпизоды прошлого как учебное пособие для неравнодушного зрителя.

Традиционно, фестиваль разместился в Английском парке. Также в 2025 году было принято решение вернуть в замок Радзивиллов бал. В формате оpen air на языке танца говорили как талантливая молодежь, так и ценители более старшего возраста. Участие могли принять все желающие.

