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Фестиваль-конкурс китайской культуры "Легенды Поднебесной" собирает все больше молодежи
Новые мосты сотрудничества по линии Минск - Пекин. В столице растет количество тех, кто желает изучать китайский язык. Такое направление развивает Институт Конфуция, а еще фестиваль-конкурс "Легенды Поднебесной". Уже в четвертый раз его принимает Минский государственный лингвистический университет. Среди его участников и школьники, и студенты вузов. Всего на конкурс прислали более 120 видео из 45 учреждений образования нашей страны.
Татьяна Демьяненко, директор Института Конфуция МГЛУ:
"Растет количество партнеров Института Конфуция, это школы и гимназии Беларуси. Сейчас у нас уже 25 партнеров, и везде изучают китайский язык, их все больше. Только в Минске у нас 8 партнеров. Больше людей приходят на наши мероприятия, например, в Минске в конце мая проходит очень масштабное мероприятие в Верхнем городе "Чай - гармония мира".
Отметим, всего в Минске четыре филиала Института Конфуция. Кроме Лингвистического, китайский язык изучают в БНТУ, БГУ, а также в Белорусском государственном университете физической культуры.
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