В Беларуси в самом разгаре каникулы у школьников. У ребят есть прекрасная возможность провести это время не только интересно, но и с пользой. Конкурсы, фестивали, мастер-классы, экскурсии.

Время с пользой

Кружки, интерактивы, кинопоказы, посещение театров и музеев - каникулы распланированы четко. Акцент и на военно-патриотическое воспитание. От экскурсий до занятий спортом - для воспитанников лагеря "Доблесть" войсковой части 3214 подготовлена насыщенная программа.

Силовые конкурсы, стрельба, командные игры и еще с десяток активностей. В военно-патриотических клубах учат отдыхать с пользой. Это не только спорт и дисциплина, но и глубокое уважение к истории.

Патриотический туризм - один из самых актуальных трендов в воспитании. Посещение памятных мест и участие в благоустройстве мемориалов объединяет школьников, формируя чувство сопричастности к судьбе родной страны.

Сохранение исторической памяти начинается с осознания каждым новым поколением того, что и почему нужно хранить.