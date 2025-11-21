Финансовую поддержку Минобразования получили 28 перспективных проектов от молодых ученых

Итоги конкурса проектов научно-исследовательских работ подвело Минобразования. Финансовую поддержку получили 28 перспективных проектов от молодых ученых.

Наука - это знания, сила и будущее. В Беларуси продолжают активно поддерживать научный потенциал нового поколения. Министерство образования выделило гранты на реализацию 28 проектов, из которых 16 будут выполнены учеными до 35 лет.

Петр Кучинский, директор НИИ прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко БГУ:

"У нас сформированы новые задания в области государственной программы научных исследований, а также в рамках программ Союзного государства подготовлены, переданы и находятся на рассмотрении задания в эти программы".

Молодые ученые представляют самые разные области знаний - от физики и математики до биологии, медицины и сельского хозяйства. Их разработки охватывают весь спектр научно-технологического развития страны - информационные технологии, кибербезопасность, педагогика, социология. А некоторые проекты выходят за пределы Земли - они связаны с исследованиями космоса.

Иван Парфимович занимается своим проектом с 2014 года и только сейчас получил подтверждение его необходимости. Его исследования связаны с созданием специальных покрытий, которые делают технику менее заметной, а также материалов, способных обеспечить безопасный и эффективный нагрев в условиях космоса.

С июня 2025 года Алексей Ломако начал работу над собственным проектом и уже получил грант на его реализацию. Суть исследования - создание новых методов высокоскоростной обработки данных с высоты птичьего полета, что открывает перспективы для развития современных технологий наблюдения и анализа.

Министерство образования продолжает активно поддерживать научные инициативы. За 2025 год гранты получили 113 проектов на общую сумму около 1 млн белорусских рублей. Среди получателей - не только молодые ученые, но также аспиранты, магистранты, студенты и даже школьники.