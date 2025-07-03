Флешмобы и выставки, интерактивные площадки и концерты - Минск отметил День Независимости

Центр празднования в Минске - площадка у Дворца спорта. В День Независимости интерактивные локации на любой вкус.

Беларусь встречает День Независимости. Торжество с героической летописью в 81 год в оформлении города, творческих признаниях и сердцах людей.

18 праздничных локаций сегодня развернулись по всему Минску. В центре столицы продолжаются гулянья у Дворца спорта. "Магістралі нашай незалежнасці" - это колоритное попурри от мастеров эстрады, юных артистов, танцевальных ансамблей - мега-концерт в 10 часов!

Мультиплощадка у набережной Свислочи - это не только главная сцена. Интерактив - для малышей, погружение в историю с визуализацией героических страниц военного времени, пряничные домики с праздничным меню, галерея хендмейд-творчества от белорусских умельцев.

Размах щедрой белорусской души - даже в камерных площадках в каждом уголке города. От бульвара Мулявина и сквера "Яблоневый" до парков Павлова и Горького.

Праздничное настроение на спортивных локациях

На площадке у "Чижовка-Арены" - фестиваль "Беларусь сильная". Старт празднования Дня Независимости здесь совпал со спортивным. С первыми лучами солнца начались десятые соревнования по лыжероллерному спорту среди детей "Радость рассвета". Свыше 600 участников со всей Беларуси.

Праздничная атмосфера в каждом районе Минска

Архитектурная жемчужина столицы - Лошицкий усадебно-парковый комплекс - место притяжения меломанов и семей с детьми. Композиции на матчынай мове и любимые хиты в современной аранжировке, солдатская каша и уютные площадки для мини-пикников.

Лидеры более 50 стран поздравили Беларусь с Днем Независимости