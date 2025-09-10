3.66 BYN
Форум "Женская энергия для большого дела" объединил более 140 участников
Первый республиканский молодежный форум "Женская энергия для большого дела" - в Минске.
Площадка объединила более 140 участников. Это представители Молодежного совета при Совете Республики, Белорусского союза женщин, органов власти.
Участники уже обсудили разные темы: от сохранения исторической памяти до семейных ценностей. Сейчас женщины работают в тематических секциях.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"54 % населения Беларуси - это женщины. И то, что мы вложим сегодня в подрастающую молодую женщину, это то, что мы вкладываем в страну, то, что мы вкладываем в будущее нации. Поэтому, мне кажется, мероприятия, похожие на сегодняшние, очень важны. Потому что есть история, когда женщины более старшего поколения делятся с молодыми девушками своим опытом".
По итогам форума участники получат методические рекомендации для работы в регионах. Там они проведут диалог с молодежью и обсудят актуальную повестку.