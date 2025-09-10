Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияАрмияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеТранспортТуризмЭкология

Форум "Женская энергия для большого дела" объединил более 140 участников

Первый республиканский молодежный форум "Женская энергия для большого дела" - в Минске.

Площадка объединила более 140 участников. Это представители Молодежного совета при Совете Республики, Белорусского союза женщин, органов власти.

Участники уже обсудили разные темы: от сохранения исторической памяти до семейных ценностей. Сейчас женщины работают в тематических секциях.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"54 % населения Беларуси - это женщины. И то, что мы вложим сегодня в подрастающую молодую женщину, это то, что мы вкладываем в страну, то, что мы вкладываем в будущее нации. Поэтому, мне кажется, мероприятия, похожие на сегодняшние, очень важны. Потому что есть история, когда женщины более старшего поколения делятся с молодыми девушками своим опытом".

По итогам форума участники получат методические рекомендации для работы в регионах. Там они проведут диалог с молодежью и обсудят актуальную повестку.

Ольга Шпилевскаяфорум