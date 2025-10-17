ГАИ Минской области проверяет наличие фликеров у пешеходов в темное время суток

С приходом осени световой день сокращается, ухудшаются погодные условия. Пешеходам и владельцам средств персональной мобильности нужно использовать фликеры, а водителям автомобилей быть предельно внимательными на дороге.

В целях снижения числа ДТП инспекторы ГАИ Минской области тщательно проверяют наличие на одежде светоотражателей в темное время суток, а также проводят беседы с водителями и пешеходами.

Фликер помогает заметить человека на дороге с расстояния до 400 м. За это время у водителя есть возможность остановить авто.