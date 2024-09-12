ГАИ напомнила о правилах езды в дождь и туман

Госавтоинспекция дала рекомендации участникам дорожного движения в дождь и туман, пишет БЕЛТА со ссылкой на главное управление ГАИ МВД.

"При движении в дождь избегайте резких маневров, разгонов и торможений. С особой осторожностью проезжайте участки с мокрыми опавшими листьями: такая поверхность крайне скользкая и по сцепным свойствам близка к гололеду. Перед преодолением луж заранее снизьте скорость, проезжайте водную преграду с прямым положением руля. Также стоит помнить, что в холодную сырую погоду асфальт может быть мокрым даже без дождя из-за выпадения конденсата", - подчеркнули стражи дорог.

Двигаясь в тумане, необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить ближний свет и противотуманные фары. При этом во избежание самоослепления не стоит пользоваться дальним светом. Двигаться лучше придерживаясь правой стороны. Ориентироваться можно по дорожной разметке, столбам, деревьям, строениям. При невозможности продолжать движение необходимо включить аварийную световую сигнализацию, плавно снизить скорость до минимальной и покинуть проезжую часть.

"Следите за исправностью внешних световых приборов, щеток стеклоочистителя, системы обдува и обогрева салона", - добавили правоохранители.