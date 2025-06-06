3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
ГАИ призывает родителей напомнить детям правила поведения на дороге
Госавтоинспекция во время каникул призывает родителей напоминать детям правила поведения на дороге. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление ГАИ МВД.
В связи с началом летних каникул Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с юными пешеходами и велосипедистами правила безопасного поведения, особенно во дворах и на пешеходных переходах, обсудить потенциальные опасности и следить за соблюдением ПДД. "Ребенок должен твердо знать, что проезжая часть - опасная зона. Край тротуара - граница, которую можно пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился, посмотрел по сторонам, убедился, что водители тебя заметили и пропускают, только потом пошел по переходу", - подчеркнули правоохранители.
Повышенное внимание требуется от водителей во дворах. Из-за любого стоящего автомобиля или дерева может выбежать ребенок. Детей нужно учить сначала выглядывать из-за препятствия, чтобы убедиться в безопасности, и только потом идти. Необходимо помнить, что дети младше 14 лет могут использовать средства персональной мобильности только в жилых и пешеходных зонах, а на велосипеде до этого возраста не могут появляться на дороге без сопровождения взрослых. Для безопасного пересечения проезжей части лучше спешиться и спокойным шагом преодолеть пешеходный переход.
"Важная задача взрослых - контроль за детьми. Исключите доступ подростков к ключам от автомобилей, мотоциклов и мопедов. Ваше ежедневное напоминание и личный пример безопасного поведения помогут уберечь детей от беды", - резюмировали стражи дорог.