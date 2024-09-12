3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ГАИ провела интерактивные уроки для школьников, где напомнили об использовании фликеров
Рейдовые мероприятия ГАИ проводятся во всех районах Минска. Особый акцент делается на юных пешеходов.
Дети должны досконально знать безопасный маршрут "дом-школа-дом". Это поможет снизить количество ДТП. Для школьников организованы интерактивные уроки, театрализованные постановки, квесты и мини-перфомансы. Например, на тему использования фликеров.
Владимир Власенко, замначальника ОГАИ Московского РУВД г. Минска:
"Согласно ПДД, пешеходы при движении по проезжей части либо обочине в ночное время обязаны использовать световозвращающие элементы. Сотрудники ГАИ в свою очередь при посещении учебных заведений проводят профилактические мероприятия и акции, в ходе которых напоминают детям о дорожной безопасности".
Продолжаются мастер-классы от инспекторов ГАИ и в специально оборудованных автогородках на школьных территориях.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов