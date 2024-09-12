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ГАИ провела интерактивные уроки для школьников, где напомнили об использовании фликеров

Рейдовые мероприятия ГАИ проводятся во всех районах Минска. Особый акцент делается на юных пешеходов.

Дети должны досконально знать безопасный маршрут "дом-школа-дом". Это поможет снизить количество ДТП. Для школьников организованы интерактивные уроки, театрализованные постановки, квесты и мини-перфомансы. Например, на тему использования фликеров.

Владимир Власенко, замначальника ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

"Согласно ПДД, пешеходы при движении по проезжей части либо обочине в ночное время обязаны использовать световозвращающие элементы. Сотрудники ГАИ в свою очередь при посещении учебных заведений проводят профилактические мероприятия и акции, в ходе которых напоминают детям о дорожной безопасности".

Продолжаются мастер-классы от инспекторов ГАИ и в специально оборудованных автогородках на школьных территориях.

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