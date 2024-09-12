ГАИ усиливает контроль на дорогах Беларуси

ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах страны. Световой день сокращается, повысить безопасность и культуру вождения и призваны экипажи дорожно-патрульной службы.

Расскажем, на что будут обращать внимание инспекторы.

Соблюдение ПДД

Прежде всего дорожная милиция будет пресекать наиболее грубые нарушения со стороны водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения. Наиболее аварийные районы будут усилены экипажами спецподразделения "Стрела".

На улице темнеет раньше, а водителям нужно перестроиться на новый стиль вождения.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Важно помнить, что на мокрой дороге тормозной путь любого транспортного средства увеличивается. В условиях сокращения светового дня и неблагоприятных погодных условий жизненно необходимо использовать световозвращающие элементы и одежду повышенной видимости. Водителям стоит быть предельно осторожными в темное время суток также при проезде лесных массивов, так как на дорогу могут выходить дикие животные".