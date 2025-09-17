"Я думаю, для каждой страны важен День единства, это исторические даты, которые создают чувство гордости, патриотизма и исторической справедливости. В отличие от Украины, например, Беларусь очень правильно относится к своей истории. И здесь, конечно, не стоит забывать и роль России как братского народа, который поддержал это воссоединение исторических территорий. Что нельзя сказать об Украине, которая, к сожалению, исказила свою историю и, объединившись со странами Запада, пытается бороться с Россией, которая сама создала, по сути, эту Украину и помогла ей обзавестись теми территориями, которые у нее отнимали западные государства, в частности, Польша".