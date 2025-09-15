Гаспарян назвал главный акцент в интервью Лукашенко российскому журналу

Главный акцент нового интервью Президента Беларуси - его слова о безграничной любви и уважении к своему народу. Своим мнением поделился российский журналист, историк, писатель Армен Гаспарян.

"Если бы меня спросили, что главное нужно вычленить из нового интервью Президента Беларуси, я бы сказал, что это слова: "Я безмерно уважаю и люблю свой народ и работаю ради него", - отметил он.

По словам Армена Гаспаряна, 31 год, в течение которых Александр Лукашенко возглавляет Беларусь, - очень непростая эпоха. Это время после развала Советского Союза, когда разрушилось почти все, и надо было каким-то образом это восстанавливать. Это тяжелейшие нулевые. Это период после 2020 года, когда коллективный Запад оказывал очень серьезное давление на республику.