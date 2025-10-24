3.67 BYN
Где будут работать белорусы на субботнике, куда направят заработанные средства
По плану у нас и традиционный субботник. Время, когда, объединившись, можно не только сделать чище свой двор, территорию предприятий или даже целые улицы, но и внести свою лепту, например, в строительство важных социальных объектов. Весной этого года благодаря такой работе удалось собрать 18,5 млн руб. на возведение Национального исторического музея. В Год благоустройства работа продолжается. 25 октября по всей стране пройдет Республиканский субботник. В каждом регионе определены основные локации, куда после будут направлены заработанные средства. Среди них немало памятных и знаковых мест.
Героическое прошлое: сопротивление немецким оккупантам в годы Великой Отечественной
Шкловская земля. Ее жителей объединяет не только любовь к своей малой родине, но и героическое прошлое. 4 года Великой Отечественной войны и ежедневного сопротивления немецким оккупантам.
Именно в районе Добрейки в июне 1944-го во время освобождения красноармейцы впервые форсировали Днепр, перерезав Шкловское шоссе - путь для отступления фашистам.
Земля полита кровью наших солдат. Еще один пример героизма. В районе деревни Аполоновка в течение 24 часов держала оборону 53-я Саратовская стрелковая дивизия.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру":
"Трижды мы проводили там раскопки, поисковые экспедиции. В результате в 2022 году было поднято 34 бойца и командира Красной армии, погибших на подступах к Шклову. Установлено 16 имен".
Реконструкция комплексов воинской славы
На барельефах обелисков всегда есть место для новых, в том числе мемориального комплекса "Память", что в центре Шклова. Средства, собранные на субботнике, будут направлены в том числе на его реконструкцию.
Ирина Раинчик, зампредседателя Шкловского райисполкома:
"Мы должны чтить и помнить наших дедов и прадедов, которые дали нам возможность жить и трудиться в мирной стране. Святой долг нашего поколения - пронести историческую память о наших героях".
Мемориальный комплекс "Багратион" станет локацией субботника
Летом 1944-го вблизи деревни Раковичи началась наступательная операция "Багратион", которая вошла в историю как образец армейского планирования и по масштабам военных действий, и по сокрушительному разгрому мощнейшей группировки вермахта. Военные историки назвали ее легендарной – за 2 месяца враг был отброшен на 600 км. По сути, из белорусских болот начинался путь на Берлин.
Алла Сахвон, заведующая комплексом воинской славы в честь операции "Багратион" времен Великой Отечественной войны:
"Здесь в 1943 году 23 июня началось наступление Первого белорусского фронта по направлению южнее Парич, севернее Рогачева, по сходящей на Бобруйск с нанесением двух главных ударов: на Бобруйск и Слуцк. Уникальное событие происходило, потому что ширина линии фронта составляла 800 км, глубина 1200 км. За такой короткий срок за 68 дней была освобождена огромная территория: вся площадь БССР, немножко территории Польши и половина Литвы и Латвии".
Деньги, собранные на Республиканском субботнике, пойдут в том числе и на реконструкцию комплекса воинской славы "Багратион". Сейчас там идет внутренняя отделка нового павильона музея на 1,5 тыс. кв. м. Обустроят 6 выставочных залов. Впереди музеефикация и наполнение объекта интерактивными элементами. А еще будет площадь Славы с монументами 7 летчиков, освобождавших Беларусь.
Лариса Вераксич, зампредседателя Светлогорского райисполкома:
"Планируем порядка 200 саженцев высадить, это не только в этот день, но и накануне, и в продолжение Республиканского субботника. Что касается нашей территории, то это, безусловно, единение и сплочение трудовых коллективов, общественных организаций. Мы очень серьезно потрудились на том же комплексе во время первого субботника, люди видят этот результат".
Поддержка значимых объектов Минской области
В центральном регионе средства направят на разработку проектно-сметной документации объектов в составе историко-культурной ценности городище "Вал" в Заславле. Столица недавних "Дожинок" Минской области поэтапно усиливает свой туристический потенциал.
Светлана Карташева, председатель Заславского горисполкома:
"На сегодняшний день проведены предварительные работы, мы показали фундамент брамы, которая была воздвигнута в XVI веке, показали часть подземного перехода, который тоже открыли. Здесь наша благодарность МВД за помощь в раскопках".
Участники субботника поддержат строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Сейчас на объекте завершаются монолитные работы, идет монтаж кровли и утепление фасада, работы по строительству инженерных коммуникаций. Направят средства и на реконструкцию здания под информационный центр - экскурсионного обслуживания мемориального комплекса "Тростенец". По хорошей традиции в Год благоустройства больше инициатив для нашего общего труда на благо страны.