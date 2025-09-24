Гендиректор БелАЭС: Станция создана в рамках концепции культуры безопасности

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e5a1ab-ad3b-4ed0-9b68-1f43f38d810c/conversions/ab8de869-a1df-485e-9918-30b21cbc7567-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e5a1ab-ad3b-4ed0-9b68-1f43f38d810c/conversions/ab8de869-a1df-485e-9918-30b21cbc7567-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e5a1ab-ad3b-4ed0-9b68-1f43f38d810c/conversions/ab8de869-a1df-485e-9918-30b21cbc7567-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02e5a1ab-ad3b-4ed0-9b68-1f43f38d810c/conversions/ab8de869-a1df-485e-9918-30b21cbc7567-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Можно ли Белорусскую атомную станцию назвать одним из самых безопасных объектов в Беларуси и вообще в мире, на этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил гендиректор Белорусской атомной станции Сергей Бобович.

БелАЭС реализована в рамках концепции культуры безопасности, поэтому вопросы безопасности находятся в приоритете над экономикой. Сергей Бобович

Исходя из такого подхода, для БелАЭС важен не экономический показатель, а максимальная безопасность для самого предприятия, окружающих, населения и в целом для Беларуси.

"Решения, реализованные в рамках проектных решений, работы, выполняющиеся персоналом в рамках их подготовки, реализация задач, стоящих в рамках нормативно-правовой базы Беларуси, находятся на уровне лучших мировых стандартов", - заявил гендиректор БелАЭС.

