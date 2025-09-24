Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Гендиректор БелАЭС: Станция создана в рамках концепции культуры безопасности

Белорусская атомная станция (БелАЭС) в Островце
Фото: belta.by

Можно ли Белорусскую атомную станцию назвать одним из самых безопасных объектов в Беларуси и вообще в мире, на этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил гендиректор Белорусской атомной станции Сергей Бобович.

БелАЭС реализована в рамках концепции культуры безопасности, поэтому вопросы безопасности находятся в приоритете над экономикой.
Сергей Бобович

Исходя из такого подхода, для БелАЭС важен не экономический показатель, а максимальная безопасность для самого предприятия, окружающих, населения и в целом для Беларуси.

"Решения, реализованные в рамках проектных решений, работы, выполняющиеся персоналом в рамках их подготовки, реализация задач, стоящих в рамках нормативно-правовой базы Беларуси, находятся на уровне лучших мировых стандартов", - заявил гендиректор БелАЭС.

сотрудники БелАЭС на рабочих местах

Сергей Бобович сообщил, что белорусская станция является безопасной еще и потому, что в ней реализованы все современные и известные подходы.

