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Безопасны ли белорусские лекарства, ответил эксперт
Соответствует ли в Беларуси лекарственная продукция всем стандартам качества. Как обстоят дела с ее сертификацией. На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Александр Жадан.
В Беларуси все производственные площадки сертифицированы на соответствие GMP. Контроль качества наших лекарств осуществляется на всех этапах производственного цикла - начиная от проверки исходного сырья и заканчивая контролем готовой продукции перед выпуском в реализацию.
Специалист конкретизировал этапы контроля качества. Первый - это закупка материалов и сырья перед поступлением на склад. После того как оно прибыло в Республику Беларусь, осуществляется отбор проб и его проверка на соответствие по спецификации.
Второй - продукция размещается на складе и потом используется для производственных нужд. Далее, в зависимости от ее вида , отбираются пробы для проведения контроля качества промежуточных продуктов.
На самом последнем этапе, как отметил Александр Жадан, производится контроль за спецификацией, и в случае, если она соответствует, лекарственный препарат выпускают в реализацию.
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