Безопасны ли белорусские лекарства, ответил эксперт

Соответствует ли в Беларуси лекарственная продукция всем стандартам качества. Как обстоят дела с ее сертификацией. На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Александр Жадан.

В Беларуси все производственные площадки сертифицированы на соответствие GMP. Контроль качества наших лекарств осуществляется на всех этапах производственного цикла - начиная от проверки исходного сырья и заканчивая контролем готовой продукции перед выпуском в реализацию. Александр Жадан

Специалист конкретизировал этапы контроля качества. Первый - это закупка материалов и сырья перед поступлением на склад. После того как оно прибыло в Республику Беларусь, осуществляется отбор проб и его проверка на соответствие по спецификации.

Второй - продукция размещается на складе и потом используется для производственных нужд. Далее, в зависимости от ее вида , отбираются пробы для проведения контроля качества промежуточных продуктов.