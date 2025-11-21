Генеральная прокуратура внесла более 750 актов надзора в ходе проверки сферы благоустройства

Системные нарушения в сфере благоустройства по всей Беларуси выявила прокуратура. Найдено более 700 случаев незаконного размещения отходов с систематическим несоблюдением графиков их вывоза.

Выявлен и ряд других нарушений: несоответствие контейнерных площадок, санитарное состояние мест сбора отходов. Более 1 тыс. случаев разрушений инфраструктуры - тротуары, дорожки, парковки, малые архитектурные формы. В плохом состоянии находится ряд детских игровых площадок. Более 200 участков дорог с критическими повреждениями не запланированы к ремонту.

Антон Василевич, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"Обнаружено свыше 150 случаев загромождения улиц, площадей, дворов, а также других земель общего пользования строительными материалами и предметами, которые организации ЖКХ и исполкомы оставили без внимания. По результатам надзорных мероприятий, прокуроры внесли по стране более 750 актов надзора. При этом Генеральная прокуратура направила в правительство информацию, в которой предложила обеспечить устранение выявленных нарушений".