Генпрокуратура: Белорусы за рубежом, нарушившие закон в Беларуси, ищут возможность вернуться домой

Белорусы за границей, нарушившие закон в Беларуси, активно ищут возможность вернуться домой. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Беларуси после очередного заседания Комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

Известно, что в комиссию за время ее работы поступило более 320 обращений, из них порядка 70 рассмотрено, а около 30 человек благополучно вернулись в Беларусь.