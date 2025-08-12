Генпрокуратура: Не менее 546 тыс. человек уничтожено в Тростенце

Более 500 тыс. человек уничтожили немецкие каратели в Тростенце - Генеральная прокуратура подтвердила юридический факт. В ходе исследований система захоронений лагеря смерти поставлена на государственный учет и паспортизирована единым комплексом.

В урочище "Благовщина" обнаружено 34 ямы-могилы. При этом нацисты пытались скрыть следы своих преступлений: останки людей выкапывали и сжигали. В урочище "Шашковка" каратели установили печь для кремации, после использования которой пепел жертв рассыпали по окрестным полям. Трупы людей также уничтожались в сараях в деревне Малый Тростенец.

Екатерина Нагорная, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

"В ходе следствия и на основании архивных актов Чрезвычайной государственной комиссии от 25 июля и от 13 августа 1944 года установлено, что на территории лагеря смерти нацистами и их пособниками производились массовые расстрелы граждан, после чего трупы закапывались и сжигались. Анализ всех данных показал, что сведения о гибели 206,5 тыс. человек не соответствовали действительным масштабам трагедии и последствиям геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".