Генпрокуратура раскрыла новые масштабы геноцида белорусского народа

В апреле 2021 года Генеральным прокурором Беларуси было принято решение о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Восстановить историческую справедливость, пресечь фальсификацию событий Великой Отечественной войны и сохранение памяти о трагедии белорусского народа, пострадавшего от действий нацистских преступников и их пособников - то, для чего важно было такое масштабное расследование.

До его начала считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало 9200 сельских населенных пунктов. Материалами уголовного дела подтверждено уничтожение не менее 12 тысяч 868 сел и деревень. Повторили трагическую судьбу Хатыни, т.е. были сожжены полностью вместе с жителями и не возродились после войны не менее 290 деревень, а не 186, как считалось прежде.

Установлено, что на территории Беларуси немецко-фашистскими захватчиками организовано 580 лагерей смерти, куда нацисты помещали людей помимо их воли с причинением им нравственных и физических страданий и привлечением к тяжелому физическому труду.