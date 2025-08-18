3.71 BYN
Героям Советского Союза: в Минском районе увековечили подвиг Николая Кологойды и Ивана Харченко
Автор:Редакция news.by
На территории армейской части 3310 появились бюсты. Увековечены герои Советского Союза Иван Харченко и Николай Кологойда. Над созданием скульптур работали двое бойцов - братья Толкачовы - Сергей и Тихон.
Проект приурочен к 93-й годовщине армейской части. В знак вечной памяти - цветы к мемориалу.
Инициаторами выступили ветераны армейской части. Проект разрабатывался около полугода, а бюсты создали всего за месяц в Минском художественном колледже.