Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Героям Советского Союза: в Минском районе увековечили подвиг Николая Кологойды и Ивана Харченко

На территории армейской части 3310 появились бюсты. Увековечены герои Советского Союза Иван Харченко и Николай Кологойда. Над созданием скульптур работали двое бойцов - братья Толкачовы - Сергей и Тихон.

Проект приурочен к 93-й годовщине армейской части. В знак вечной памяти - цветы к мемориалу.

Инициаторами выступили ветераны армейской части. Проект разрабатывался около полугода, а бюсты создали всего за месяц в Минском художественном колледже.

история