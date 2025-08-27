Гигин: На Западе забыли, что такое уважительные отношения на уровне обращения друг к другу

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3241dda4-3b3c-4a0d-8119-bc09e55a6d3e/conversions/0dfbe4cb-1988-4a52-b549-a94a6544d027-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3241dda4-3b3c-4a0d-8119-bc09e55a6d3e/conversions/0dfbe4cb-1988-4a52-b549-a94a6544d027-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3241dda4-3b3c-4a0d-8119-bc09e55a6d3e/conversions/0dfbe4cb-1988-4a52-b549-a94a6544d027-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3241dda4-3b3c-4a0d-8119-bc09e55a6d3e/conversions/0dfbe4cb-1988-4a52-b549-a94a6544d027-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Звонок Президента США Дональда Трампа Президенту Беларуси Александру Лукашенко перед саммитом на Аляске 15 августа 2025 года - это первые шаги нормализации отношений между двумя странами или еще нет? Этот вопрос обсудил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

"Слово "нормализация" является очень хорошим, потому что усилиями коллективного Запада на протяжении не одного года (с конца 1980-х годов) была нарушена в принципе нормальность политического процесса на планете. Оказались девальвированы традиционные методы дипломатии, произошли демонтаж доверия и пренебрежение международным правом", - пояснил гендиректор Нацбиблиотеки.

Он обратил внимание, что сейчас Запад многих в этом обвиняет, хотя сам же и разрушил международное право и уничтожил системы договоров, которые обеспечивали стратегический баланс на планете. "Сейчас идет возвращение нормальности. Очень хороший термин у Трампа - это революция здравого смысла, а Беларусь и лично Президент всегда выступает за здравый смысл", - отметил Вадим Гигин. Он напомнил знаменитое определение Александра Лукашенко: "Нужно идти от жизни", под которым и понимается как раз здравый смысл, та реальность, которая определяет нормальный диалог, отсутствие претензий и условий для него, уважительные отношения на уровне обращения друг к другу, что европейцы, по словам депутата, вообще забыли.