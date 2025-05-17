"Вспомним скандал с роликами в Румынии, когда якобы они помогли Джорджеску выйти на первое место в первом туре выборов, которые были отменены. Потом выяснилось, что непонятно, кто их финансировал, стало ясно, что это абсолютно не Россия финансировала, хотя именно ее обвиняли. Все то же самое, мы видим, повторяется в Польше. Идет обвинение в адрес России, затем выясняется, что Россия здесь ни при чем, и в итоге ролики в поддержку одного из кандидатов финансируются Демократической партией США. Поэтому это не просто противостояние объединенных правых, которые стоят за Каролем Навроцким от партии "Право и справедливость", и левыми либералами, которые стоят за Рафалом Тшасковским от партии "Гражданская коалиция". Нет, здесь идет столкновение более глубинное. Другое дело, что от этой конкуренции проамериканских группировок в Европе и в самой Польше польскому обществу вообще ничего не светит".