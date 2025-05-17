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Гигин: Выборы в Польше стали полем боя между западными и проамериканскими группировками
Выборы в Польше стали полем боя между западными и проамериканскими группировками. Такое мнение "Первому информационному" телеканалу высказал гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.
Также он отметил, что ни один из кандидатов на пост президента страны так и не смог предложить реалистичной программы будущего для польского общества.
Польша рискует повторить судьбу Румынии
Вадим Гигин:
"Вспомним скандал с роликами в Румынии, когда якобы они помогли Джорджеску выйти на первое место в первом туре выборов, которые были отменены. Потом выяснилось, что непонятно, кто их финансировал, стало ясно, что это абсолютно не Россия финансировала, хотя именно ее обвиняли. Все то же самое, мы видим, повторяется в Польше. Идет обвинение в адрес России, затем выясняется, что Россия здесь ни при чем, и в итоге ролики в поддержку одного из кандидатов финансируются Демократической партией США. Поэтому это не просто противостояние объединенных правых, которые стоят за Каролем Навроцким от партии "Право и справедливость", и левыми либералами, которые стоят за Рафалом Тшасковским от партии "Гражданская коалиция". Нет, здесь идет столкновение более глубинное. Другое дело, что от этой конкуренции проамериканских группировок в Европе и в самой Польше польскому обществу вообще ничего не светит".
По словам Вадима Гигина, беда в том, что ни один из кандидатов, претендующих на пост главы государства, не предлагает реалистичную программу будущего для самого польского общества.
"Что ждет Польшу дальше? Какой будет Польша? Этот вопрос остается в воздухе, и, очевидно, нынешние выборы на него не дадут ответа", - считает парламентарий.