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Глава Госдумы России прибыл с рабочим визитом в Брест
Автор:Редакция news.by
В Брест для участия в 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прибыл председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.
У трапа самолета его встретили председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Напомним, в повестке сессии - заявление Парламентского собрания Союза Беларуси и России "О геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны".