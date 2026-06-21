Глава Госдумы России прибыл с рабочим визитом в Брест

В Брест для участия в 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прибыл председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин.

У трапа самолета его встретили председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.