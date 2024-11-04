Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса

В Минске подвели итоги международной конференции, посвященной противодействию нелегальной миграции.

На площадке Национальной библиотеки собрались полторы сотни экспертов, заинтересованных в продвижении регионального сотрудничества для решения миграционного кризиса. Сегодня он на пике за последние 80 лет. Цель встречи - донести информацию до мирового сообщества о мерах, которые предпринимает Беларусь для улучшения ситуации.

Странам Евросоюза нужно вернуться к выполнению международных договоренностей в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Такой, можно сказать, основной посыл на международной конференции. Все, кто здесь сегодня находится, уверены, что собраться за общий стол нужно как минимум потому, что граница становится местом гибели десятков людей.

Проблема усугубляется неадекватной реакцией и безразличием со стороны Запада, который, по сути, в первую очередь страдает от наплыва мигрантов. Европейские власти фактически бездействуют в этом вопросе, что подтверждает отсутствие официальных европейских делегаций. Польша, Литва и Латвия скрывают реальное положение дел, не допуская в приграничье волонтеров и журналистов. Количество погибших по ту стороны границы по сей день неизвестно. Кстати, представители ООН и международной организации по вопросам беженцев, что присутствуют на конференции, от комментариев воздержались.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: "Ни Красному Кресту, ни каким-то другим общественным правозащитным медицинским организациям доступа на границу не было. И сейчас эта ситуация продолжается. Поэтому общество этих стран, Польши, Литвы, Латвии, оно не владеет ситуацией, которая происходит там. Мы видим с нашей стороны, через те же барьеры заграждения, когда наши сотрудники из Госпогранкомитета рассказывают, показывают видео, какие издевательства над мигрантами осуществляются с территории той страны, а граждане этих стран пребывают в неведении, не видят и не знают, что там происходит".

Для Беларуси проблема миграции, как отмечают в МВД, серьезной угрозы не несет. Здесь для нас важно, чтобы все потоки нелегальных беженцев были под контролем - и в этом направлении работа непрерывно ведется.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности: "Министерство внутренних дел во взаимодействии с Российской Федерацией очень активно участвует в совместных мероприятиях, таких как "Нелегал", во взаимодействии со странами АДКБ. Есть определенные результаты, и сегодня также идет выявление организаторов и незаконных групп, которые пытаются пройти через территорию Беларусь в страны Европейского Союза".

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков предложил Евросоюзу решать проблему, работая со странами, откуда бегут люди, и выстроить там контроль над миграционными потоками. Он подчеркнул готовность Беларуси к совместным действиям по поиску решений.

Максим Рыженков: "Эта тема для Запада сегодня важна. Они видят ее проблемность. Они понимают суть. Они знают, что надо идти сотрудничать. Но это же должна быть политическая воля к этому. А ее политической воли сегодня нет. Я же еще раз говорю, как и кому объяснить, что три года вот это все продолжалось, люди на границе избивались. Как объяснить, что эти проблемы создавались для старушки Европы этими нелегальными мигрантами? Кто за это ответит? Что в свое время не выстроили нормальное, хорошее, взаимовыгодное сотрудничество с Беларусью, с Россией. Не просто не выстроили, наоборот, три года назад его разрушили".