Рыженков прокомментировал ситуацию с польскими грузовиками, которые не могут покинуть Беларусь

Беларусь в очередной раз демонстрирует свое стремление к равноправному и уважительному диалогу. Наша страна надеется на восстановление нормального приграничного взаимодействия.

В МИД Беларуси подчеркнули, что предоставление почти 1,5 тыс. польских грузовиков 10-дневной отсрочки для беспрепятственного выезда из республики является экстраординарной мерой.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В результате действий польской стороны на нашей территории практически осталось 1500 грузовиков с товарами какими-то, продукцией какой-то, автомобили, которые не могут въехать в Европейский союз, потому что по тем правилам, по которым мы договаривались ранее, это можно сделать только через участок польско-белорусской границы. Поверьте, что у нашего Таможенного комитета есть все основания принять законом обусловленные меры для того, чтобы вопрос этот решить. Но Таможенный комитет сегодня принимает решение об отсрочке соответствующих мер наказания с призывом к польским властям еще раз посмотреть на текущую ситуацию, если надо провести консультации, провести переговоры и все-таки решить этот вопрос. Я помню, когда соответствующие вопросы наступали, когда Европейский союз вводил некие ограничения по нашему транспорту, сколько конфисковывалось автомобилей, сколько людей теряли свое имущество. Мы пока на это не идем".

Республика Беларусь, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, предоставляет 1453 польским грузовым автомобилям 10-дневную отсрочку для беспрепятственного выезда с территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков.

"Они оказались в ловушке из-за необдуманного решения Варшавы о закрытии границы. Это не просто жест доброй воли, а экстраординарная мера, демонстрирующая нашу неизменную приверженность добрососедству и ответственному подходу к международным отношениям", - заявил официальный представитель МИД.

"Пока польские власти бросили своих предпринимателей на произвол судьбы, мы протягиваем им руку помощи, - отметил Руслан Варанков. - Мы сознательно отказались от сценария жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды и соответствующие потери для польских перевозчиков. Вместо санкций мы даем шанс. Вместо давления предлагаем диалог".

"Создавая прозрачные и безопасные условия для трансграничной логистики, Беларусь выступает стабилизирующим фактором в регионе. В то время как решения Польши продолжают вносить хаос, подрывают устойчивость рынка и наносят ущерб простым гражданам и бизнесу", - подчеркнул пресс-секретарь МИД.

"Контраст стал принципиальным: с одной стороны - здравый смысл и человечность, с другой - политические амбиции и игнорирование собственных граждан, - отметили в МИД. - Мы ожидаем, что Польша проявит готовность к разумным и взвешенным решениям, которые будут способствовать восстановлению нормального приграничного взаимодействия. По истечении указанного срока Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в полном объеме".

