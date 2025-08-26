Главное - слаженность и оперативность. В Слуцке выбирают лучших работников скорой помощи

В Слуцке 26 августа выбирают лучших работников скорой помощи. Свои знания и умения решились показать 200 медработников экстренной помощи Минской области (это 5 врачебных и 17 фельдшерских бригад). Среди участников и молодые специалисты. Оценивается командная работа, способность принимать оптимальное решение для спасения жизни.

Проявить профессионализм и медицинские навыки - такую задачу ставят перед собой участники соревнований бригад скорой помощи, которые принимает Минская область. В Слуцке на территории городского парка для каждой команды подготовлено несколько этапов с индивидуальными смоделированными ситуациями. Главная цель - продемонстрировать слаженность и оперативность при оказании помощи.

В соревнованиях участвуют все районы центрального региона. На одной площадке одновременно работают 3 бригады, каждая демонстрирует свои навыки. Для спасения жизни человека доступен весь медицинский арсенал, а все экстренные ситуации максимально приближены к реальным условиям, поэтому действовать приходится быстро и четко.

Судья соревнований Максим Черный news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce20958-c168-40e8-89cb-af80dfe4a477/conversions/276a4107-c2aa-4007-90b0-84bf0af2e152-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce20958-c168-40e8-89cb-af80dfe4a477/conversions/276a4107-c2aa-4007-90b0-84bf0af2e152-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce20958-c168-40e8-89cb-af80dfe4a477/conversions/276a4107-c2aa-4007-90b0-84bf0af2e152-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce20958-c168-40e8-89cb-af80dfe4a477/conversions/276a4107-c2aa-4007-90b0-84bf0af2e152-xl-___webp_1920.webp 1920w Судья соревнований Максим Черный

"Во всех заданиях соревнований важно прежде всего убедиться в собственной безопасности. Это первый пункт: бригада должна оценить обстановку и понять, безопасна ли ситуация для них. И только после этого начинаются все остальные действия", - пояснил судья соревнований Максим Черный.

Главврач Минского областного центра скорой медицинской помощи Александра Вариводская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9619bbb-45bb-4f64-b6db-3710997b23ac/conversions/c3f30a6c-a4f3-4768-b0ea-6a170f61a73f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9619bbb-45bb-4f64-b6db-3710997b23ac/conversions/c3f30a6c-a4f3-4768-b0ea-6a170f61a73f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9619bbb-45bb-4f64-b6db-3710997b23ac/conversions/c3f30a6c-a4f3-4768-b0ea-6a170f61a73f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9619bbb-45bb-4f64-b6db-3710997b23ac/conversions/c3f30a6c-a4f3-4768-b0ea-6a170f61a73f-xl-___webp_1920.webp 1920w Главврач Минского областного центра скорой медицинской помощи Александра Вариводская

"Эти соревнования проводятся ежегодно среди команд скорой медицинской помощи. Сегодня участвуют 22 фельдшерские бригады и 6 специализированных врачебных бригад. Кроме того, приглашена бригада из Минска, которая выступает вне конкурса. Победители, т.е. команды, занявшие первые места среди врачебных и фельдшерских бригад, отправятся в сентябре на республиканские соревнования", - отметила главврач Минского областного центра скорой медицинской помощи Александра Вариводская.