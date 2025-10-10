Глазьев рассказал о верификации сим-карт и возможном объединении "Е-Паслуга" и "Госуслуги"

Сергей Глазьев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3502447-3772-4d9a-91f9-46a978f1e017/conversions/6a4a848f-a227-47f7-890f-05ce70b05959-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3502447-3772-4d9a-91f9-46a978f1e017/conversions/6a4a848f-a227-47f7-890f-05ce70b05959-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3502447-3772-4d9a-91f9-46a978f1e017/conversions/6a4a848f-a227-47f7-890f-05ce70b05959-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3502447-3772-4d9a-91f9-46a978f1e017/conversions/6a4a848f-a227-47f7-890f-05ce70b05959-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Глазьев

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев после встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в комментарии журналистам рассказал о решении вопроса с процедурой верификации сим-карт белорусов в России, сообщает БЕЛТА.

Проживающим в России иностранцам, в том числе гражданам Беларуси, а также тем, кто часто приезжает в РФ с деловыми или личными целями, для продолжения использования сим-карт российских сотовых операторов необходимо было в срок до 1 июля сдать свои биометрические данные. Это же касается и приобретения новых российских сим-карт.

По словам Сергея Глазьева, с необходимостью перерегистрации сим-карт столкнулись многие белорусы. Такая процедура в России была связана с требованием безопасности. "Дискриминации здесь не было, потому что это касалось и российских, и белорусских граждан. Но российские граждане могли это делать через "Госуслуги" (российский портал. - Прим. БЕЛТА) дистанционно. У белорусских граждан к системе "Госуслуги" в России прямого доступа не было. Поэтому возникала проблема очередей", - пояснил госсекретарь.

Благодаря усилиям правительств Москвы и Санкт-Петербурга "открываются все МФЦ (многофункциональные центры. - Прим. БЕЛТА) для приема заявлений белорусских граждан о перерегистрации", отметил он.

"Но мы хотим пойти еще дальше: соединить два портала - "Е-Паслугу" в Беларуси и "Госуслуги" в России, чтобы эти информационные системы могли оперативно обмениваться данными для подтверждения их достоверности. И тогда можно, не выезжая из Беларуси, пройти перерегистрацию на российских "Госуслугах". Надеемся, что мы эти проблемы скоро решим", - рассказал Сергей Глазьев.

Важнейшим направлением работы, которое обсуждалось на встрече, стало продолжение научно-технических программ Союзного государства. По словам Сергея Глазьева, в Беларуси достигнуты потрясающие результаты в сфере практического применения ряда программ СГ. Особенно это касается реализации программ в области здравоохранения. В частности, была реализована программа "ДНК-идентификация".

Госсекретарь Союзного государства заметил, что Беларусь стала лидером в мире по применению стволовых клеток, в том числе по разработке методик, разработке и внедрению препаратов. Беларусь лидирует в СНГ в плане медицинского туризма. Это направление чрезвычайно интересно и перспективно. Соответствующими вопросами в Союзном государстве намерены заниматься и далее.

Отдельное внимание уделялось реализации решений Форума регионов, который прошел в Нижнем Новгороде. Принят пакет рекомендаций, предусматривающий развитие кооперации, сотрудничества во всех сферах экономики, реализацию межрегиональных программ.

"Мы сейчас работаем над механизмами финансирования совместных проектов. В том числе подготовлено положение о субсидировании процентных ставок для инвестиционных проектов по совместному производству товаров Союзного государства", - сказал Сергей Глазьев. Он сообщил, что понятие "товар Союзного государства" находит практическое воплощение в методике, которую планируется вскоре утвердить. Если данное понятие будет введено в оборот, можно подумать о механизмах кредитования производства таких товаров.

"В общем, у нас хорошие перспективы дальнейшего развития. Сейчас дорабатывается прогноз социально-экономического развития Союзного государства - новое направление совместной работы наших министерств", - добавил Сергей Глазьев.