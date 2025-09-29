3.64 BYN
Глушакова: Создание образа внешнего врага - отвлечение населения от экономических проблем
Польша очень любит "прикладывать" к своим отношениям с Россией историю России и Украины. Мол, никто не думал, что они нападут на Украину. Зачем президент Польши Кароль Навроцкий и премьер этой страны Дональд Туск выдумывают, что РФ собирается напасть на них, является ли это своего рода стратегией, ответила в "Актуальном интервью" сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.
Эксперт подчеркнула, что в данном случае складывается двойственная ситуация, а "создание образа внешнего врага нужно для того, чтобы отвлечь собственное население от реальных экономических и социальных проблем".
Сегодня по Европейскому союзу катится волна протестных настроений, и они основываются на социальной политике, а точнее на урезании ее финансирования руководством страны, а людям, понятно, это не нравится. Уже произошли протесты в Великобритании, что для нее не является характерной чертой, в отличие от Франции.
"Изначально разговор шел о Польше, но мы пришли к тому, что проблемная ситуация складывается в целом по региону (по ЕС, НАТО), потому что ситуация России и Украины преподносится как их личная обида на Путина и Россию и дает им основания попросить дополнительной помощи у США. А просят на самом деле деньги для того, чтобы потом их передать Украине", - отметила собеседник.
Она обратила внимание и на то, что возникают большие вопросы, связанные с денежными потоками, идущими на развитие военного потенциала, военно-оборонного комплекса страны. "Это вызывает большие подозрения: зачем странам Балтии получать от НАТО какие-то деньги на оборону, помощь, конкретный военный контингент, если большую часть они отдают на СВО?" - задалась вопросом Елизавета Глушакова.