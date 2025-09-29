Глушакова: Создание образа внешнего врага - отвлечение населения от экономических проблем

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Польша очень любит "прикладывать" к своим отношениям с Россией историю России и Украины. Мол, никто не думал, что они нападут на Украину. Зачем президент Польши Кароль Навроцкий и премьер этой страны Дональд Туск выдумывают, что РФ собирается напасть на них, является ли это своего рода стратегией, ответила в "Актуальном интервью" сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова.

Эксперт подчеркнула, что в данном случае складывается двойственная ситуация, а "создание образа внешнего врага нужно для того, чтобы отвлечь собственное население от реальных экономических и социальных проблем".

Сегодня по Европейскому союзу катится волна протестных настроений, и они основываются на социальной политике, а точнее на урезании ее финансирования руководством страны, а людям, понятно, это не нравится. Уже произошли протесты в Великобритании, что для нее не является характерной чертой, в отличие от Франции.

Елизавета Глушакова

"Изначально разговор шел о Польше, но мы пришли к тому, что проблемная ситуация складывается в целом по региону (по ЕС, НАТО), потому что ситуация России и Украины преподносится как их личная обида на Путина и Россию и дает им основания попросить дополнительной помощи у США. А просят на самом деле деньги для того, чтобы потом их передать Украине", - отметила собеседник.