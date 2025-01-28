Год Змеи 2025: китайские и белорусские студенты отметили Праздник Весны

Год Змеи стартует сегодня. Праздник Весны начинают отмечать в этом году 29 января. История нового года по лунно-солнечному китайскому календарю насчитывает более 4 тыс. лет.

Китайские и белорусские студенты отметили Праздник Весны ярким гала-концертом в культурно-спортивном комплексе Белорусского госуниверситета культуры и искусств. В новогодней программе - китайско-белорусские песни, танцы, номера с боевыми искусствами и выступление оркестровых коллективов.

В Беларуси обучается более 10 тыс. китайских студентов. Среди праздничных мероприятий - кинопоказы, лекции, дегустация китайской кухни. Главное новогоднее блюдо - пельмени.