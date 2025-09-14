Головченко: Нацбанк будет очень тщательно мониторить объем денежного предложения

На совещании с банковским сектором Президент обратил внимание, что нужно переломить тенденцию растущей инфляции. По итогам 7 месяцев она была 7,4 %. Какие свежие данные по итогу 8 месяцев, в эфире "Первого информационного" рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.

В 2025 году инфляция чуть выше уровня годового прогноза, отметил он. "В августе она снизилась на 0,3 %. Это больше, чем в августе прошлого года. То есть произошло удешевление плодоовощной продукции. Но пока все равно это 7 %. Предыдущие три года у нас инфляция не превышала 6 %. Это было хорошо в этом году, - напомнил Роман Головченко. - В этом году чуть выше. Мы внимательно смотрим за этой ситуацией".

Председатель правления Национального банка Беларуси отметил важность понимания природы инфляции. "Основной вклад в рост цен дает не более 20 укрупненных товарных позиций. Прежде всего, это мясные продукты, молочные продукты, напитки, сектор общественного питания. По мнению экспертов, таким образом, упомянутые мной отрасли восстанавливают свою экономическую эффективность в условиях постоянного роста цен на сырье, на импортируемые товары, которые используются в производстве", - сказал он.

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/936d54df-6b6b-491b-a4b0-cb33352460b4/conversions/667fd53f-829a-4239-849f-e2030d210454-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/936d54df-6b6b-491b-a4b0-cb33352460b4/conversions/667fd53f-829a-4239-849f-e2030d210454-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/936d54df-6b6b-491b-a4b0-cb33352460b4/conversions/667fd53f-829a-4239-849f-e2030d210454-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/936d54df-6b6b-491b-a4b0-cb33352460b4/conversions/667fd53f-829a-4239-849f-e2030d210454-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, очень много других факторов, таких как ситуация дефицита на рынке труда, рост импортных цен. "С точки зрения монетарных факторов, то есть размера денежной массы, стоимости кредитных ресурсов, мы не видим такого серьезного влияния. Но, тем не менее, Национальный банк проводит и в ближайшее время будет очень тщательно мониторить и контролировать объем денежного предложения. Он не должен превышать по году 10-12 %, поэтому здесь очень важно контролировать эти процессы", - считает он.