Головченко о развитии криптобанка: Рассчитываем, что наш передовой опыт будет очень востребован

По его словам, в рамках восьмого декрета Президента в рамках юрисдикции ПВТ специально уполномоченные субъекты осуществляют операции, есть брокерские компании, криптобиржи и криптообменники. Но все равно все идут через цепочку, которая предусматривает в себе наличие классического банка, потому что они должны и в криптовалюту, и из криптовалюты входить и выходить через фиатные деньги. "Так вот, возникла мысль, а почему бы это не соединить в одном флаконе для того, чтобы снизить, во-первых, транзакционные издержки? во-вторых, все равно банки так или иначе развивают какие-то формы работы с криптой, т. е. создают криптокошельки для клиентов, выпускают криптокарты и так далее. Но ведь это все можно сделать вместе, сэкономить на транзакционных издержках, сократить сроки и использовать преимущества нашего режима, который предоставляется резидентам Парка высоких технологий", - рассказал он о том, как сформировалась идея криптобанка.