Головченко о развитии криптобанка: Рассчитываем, что наш передовой опыт будет очень востребован
В Беларуси появится криптобанк. Как это снизит транзакционные издержки и поможет в развитии банков, в эфире "Первого информационного" рассказал Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
По его словам, в рамках восьмого декрета Президента в рамках юрисдикции ПВТ специально уполномоченные субъекты осуществляют операции, есть брокерские компании, криптобиржи и криптообменники. Но все равно все идут через цепочку, которая предусматривает в себе наличие классического банка, потому что они должны и в криптовалюту, и из криптовалюты входить и выходить через фиатные деньги. "Так вот, возникла мысль, а почему бы это не соединить в одном флаконе для того, чтобы снизить, во-первых, транзакционные издержки? во-вторых, все равно банки так или иначе развивают какие-то формы работы с криптой, т. е. создают криптокошельки для клиентов, выпускают криптокарты и так далее. Но ведь это все можно сделать вместе, сэкономить на транзакционных издержках, сократить сроки и использовать преимущества нашего режима, который предоставляется резидентам Парка высоких технологий", - рассказал он о том, как сформировалась идея криптобанка.
"Как это сделать, мы, в принципе, понимаем. Какие требования будут для этой структуры, тоже понимаем. Все это заложено в проект указа, который в ближайшее время мы внесем Президенту на рассмотрение. Рассчитываем, что этот наш передовой или пионерский опыт тоже будет очень востребован и повторит успех Парка в целом", - отметил Роман Головченко.