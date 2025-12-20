Гордость за страну! В Минске проходит масштабная выставка достижений "Моя Беларусь"

Гордость за страну вызывает и новая выставка "Моя Беларусь". И знаете, там тебя окутывает какое-то невероятное ощущение сопричастности к будущему своей страны.

Тематические секции посвящены нашим передовым достижениям. Лучшие наработки, перспективные направления. И все сделано руками белорусов.

Плюс ко всему - виртуальные путешествия в отдельные регионы. Все переплетено нашими традициями. Это надо посетить.

От промышленности, науки, медицины до сельского хозяйства, спорта и туризма. Восемь тематических блоков - акценты в развитии нашей страны на пятилетку. Есть чем гордиться.

А что говорить про наши успехи в здравоохранении. Кардиология, нейрохирургия, трансплантология, детская онкология - достижения в репродуктивной медицине. Разработанный кувез помогает поддерживать жизнь ребенка на месяцы вперед.

Оксана Свирская, заведующая клиническим отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных РНПЦ "Мать и дитя":

"Это сложный прибор, который поддерживает постоянную температуру, задаваемую доктором, и влажность, необходимую маленькому ребенку. Если нужно, мы подаем определенный процент кислорода".

Радиобезэховая камера уникальна не только в Беларуси. одна из немногих на территории СНГ и ЕАЭС мощная испытательная площадка, способная тестировать электронику, транспорт и промышленное оборудование на электромагнитную совместимость.

Иван Кисленко, зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Едет электробус. Если пользуетесь мобильным телефоном и возникают помехи, мобильный телефон отключается. Чтобы этого не было, проводятся испытания, причем не только в рамках сертификации или декларирования, но и на стадии проектирования техники. К нам обращаются изготовители, загоняют туда электробус и проводят его испытания".

Можно и виртуально погрузиться в отдельные регионы. Каждая область представила свой колорит.