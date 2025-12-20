3.66 BYN
Гордость за страну! В Минске проходит масштабная выставка достижений "Моя Беларусь"
Гордость за страну вызывает и новая выставка "Моя Беларусь". И знаете, там тебя окутывает какое-то невероятное ощущение сопричастности к будущему своей страны.
Тематические секции посвящены нашим передовым достижениям. Лучшие наработки, перспективные направления. И все сделано руками белорусов.
Плюс ко всему - виртуальные путешествия в отдельные регионы. Все переплетено нашими традициями. Это надо посетить.
От промышленности, науки, медицины до сельского хозяйства, спорта и туризма. Восемь тематических блоков - акценты в развитии нашей страны на пятилетку. Есть чем гордиться.
А что говорить про наши успехи в здравоохранении. Кардиология, нейрохирургия, трансплантология, детская онкология - достижения в репродуктивной медицине. Разработанный кувез помогает поддерживать жизнь ребенка на месяцы вперед.
Оксана Свирская, заведующая клиническим отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных РНПЦ "Мать и дитя":
"Это сложный прибор, который поддерживает постоянную температуру, задаваемую доктором, и влажность, необходимую маленькому ребенку. Если нужно, мы подаем определенный процент кислорода".
Радиобезэховая камера уникальна не только в Беларуси. одна из немногих на территории СНГ и ЕАЭС мощная испытательная площадка, способная тестировать электронику, транспорт и промышленное оборудование на электромагнитную совместимость.
Иван Кисленко, зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"Едет электробус. Если пользуетесь мобильным телефоном и возникают помехи, мобильный телефон отключается. Чтобы этого не было, проводятся испытания, причем не только в рамках сертификации или декларирования, но и на стадии проектирования техники. К нам обращаются изготовители, загоняют туда электробус и проводят его испытания".
Можно и виртуально погрузиться в отдельные регионы. Каждая область представила свой колорит.
Главное достижение - это люди, благодаря которым у нас это все есть. Выставка продолжается.