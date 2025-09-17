Город храмов: в Гродно представители 16 религиозных конфессий проживают в мире и согласии

У нас есть то, что нас объединяет и делает счастливыми на родной земле. Гродно - символ единства и согласия. Здесь рядом живут и мирно сосуществуют представители разных национальностей и конфессий, приумножая общие ценности и сохраняя память о прошлом.

Сентябрь 1939-го вошел в историю как момент, когда Западная Беларусь вернулась в состав своей исторической Родины. Для Гродно это стало поворотным этапом. Город, находившийся в составе Польши, оказался в центре военных событий. Здесь шли ожесточенные бои - несколько дней польские части и добровольцы пытались удержать переправу через Неман.

В 1939-м Западная Беларусь присоединилась к СССР, и Гродно - один из городов, чей путь пересекается с этими событиями. Сегодня здесь единство ощущается на каждом шагу. Представители 16 религиозных конфессий проживают в мире и согласии, участвуют в совместных мероприятиях и разделяют чувство общей истории.

События сентября 1939 года стали началом воссоединения белорусских земель и укрепления национальной идентичности. Гродненская земля сохраняет эту традицию уже на духовном уровне. Символично, что в агрогородке Озёры, как и много веков назад, рядом стоят два храма - католический и православный. Когда костел Короля Христа возрождался после пожара, православные соседи помогали в благоустройстве. А сегодня священнослужители вместе организуют общие шествия памяти, участвуют в благотворительных акциях.

"На нашей территории есть много мест, где во время Второй мировой войны фашисты убивали местное население за помощь партизанам, мы их почитаем. Организуются митинги. Надо удержать и укрепить память про этих героев, которые выстояли и своей жертвой дали нам основание для независимости", - вспоминает настоятель костела Короля Христа в аг. Озёры отец Томаш Ксенжкевич.

Иерей Александр Цыбульский, настоятель храма Святого Духа в аг. Озёры:

"Наша церковь возведена в 1867 году. За долгое время у нас с костелом сложились добрососедские отношения. Мы поздравляем друг друга с праздниками. Множество семей и прихожан, как в костеле, так и у нас в церкви, разного вероисповедования. Мы участвуем вместе в мероприятиях - днях памяти жертв Великой Отечественной войны, Дне Победы, местных "Дожинках".

Гродно называют городом храмов. В городе сохранились православные и католические святыни, действующая синагога и единственная в Беларуси евангелическо-лютеранская кирха. Здесь многочисленные конфессии умеют сосуществовать и сотрудничать, демонстрируя пример толерантности и веротерпимости.

Владимир Татарников, пастор Евангелическо-лютеранской церкви в г. Гродно:

"Наша цель, как представителей церквей, молодому поколению передавать, чтобы они также сохранили этот мир. Мы видим его в семьях. Моя супруга - православная, я лютеранин. Смотришь, когда рядом церкви используют или разделяют для того, чтобы государство на них влияло политически, это всегда становится больно, людей просто используют. Поэтому этот мир мы должны дальше сохранять и передавать подрастающему поколению".

Межрелигиозный мир ощущают и прихожане. Здесь, в самом сердце Гродно, небольшая, но сплоченная лютеранская община демонстрирует: вера объединяет и позволяет чувствовать себя частью чего-то большего.

Илья Григусь, прихожанин Евангелическо-лютеранской церкви в г. Гродно:

"То, что людей пытаются разъединить, это очень неприятная ситуация, потому что мы все созданы Богом. Лютеранство больше всех имеет объединяющие корни, очень высокая терпимость к другим религиям. Любой человек равен перед Богом, значит нужно любить друг друга".