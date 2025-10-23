3.66 BYN
Города-спутники Беларуси: чем Скидель и Жабинки привлекают новых жителей?
Развитие городов-спутников является одним из перспективных направлений градостроительной политики Беларуси. В настоящее время такие проекты реализованы у Гродно, Бреста и Минска, а в будущем могут быть созданы у Гомеля, Витебска и Могилева.
Ключевыми преимуществами являются доступная стоимость жилья при сохранении его высокого качества. Для сравнения: если средняя цена однокомнатной квартиры в Минске составляет 200 тыс. белорусских рублей, то в том же Смолевичах она равна 120 тыс.
Однако динамика развития таких городов неоднородна. Если в Смолевичах, городе-спутнике Минска, живет 24 тыс. человек и идет постоянный прирост, то в Скиделе, городе-спутнике Гродно, население гораздо меньше и того же плюса не наблюдается.
Но город является хорошим примером, как может жить крупное предприятие. Частная типография "Спектр-Лайн", переехавшая в Скидель из Гродно шесть лет назад, предлагает полный цикл производства: от разработки дизайна этикетки до доставки готовой продукции. Предприятие является первой типографией такого профиля в Беларуси и входит в топ-5 на рынке СНГ. Большинство этикеток на белорусских продуктах и напитках произведено именно здесь.
Ярослав Анацко, главный инженер типографии флексопечати ООО "Спектр-Лайн":
"Ведем переговоры с учебными заведениями, с точки зрения обеспечения нас специалистами. Руководством компании рассматривается возможность предоставления жилья учащимся, которым мы впоследствии будем предоставлять целевые направления по распределению".
Для людей решающую роль в решении о переезде в город-спутник играет цена на жилье. Около Минска она заметно ниже, а вот разница между Гродно и Скиделем минимальна, что не создает стимула для переезда.
Наталия Жур, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гродненской области:
"За последние 10 лет в Скиделе было построено только 10 многоквартирных жилых домов. У жителей Гродно отсутствует заинтересованность в строительстве жилья в Скиделе. Только 2 многодетные семьи за последние 10 лет выразили желание построить жилье здесь".
В ноябре 2025 года на улице Партизанская города Скиделя планируется ввод в эксплуатацию нового жилого дома. Здание рассчитано на сто квартир и станет первым объектом, сданным в данном районе за последние три года.
Нельзя не отметить развитую инфраструктуру Скиделя. Город полностью обеспечен необходимым: здесь есть магазины, предприятия общественного питания, поликлиники, несколько школ и детских садов.
Один из таких современных садов, построенный в новом микрорайоне, был открыт три года назад ко Дню народного единства. Его воспитанники имеют доступ к прекрасным условиям: современным музыкальным и спортивным залам, компьютерному классу и даже бассейну, занятия в котором проходят практически ежедневно.
Но тот, кто все-таки решается переехать в города-спутники, остается доволен. Семья Анастасии Василюк переехала в Жабинки (город-спутник Бреста) 3 года и поселилась сразу в новом микрорайоне.
"Здесь все очень хорошо для детей. У нас очень хорошие дворы, чтобы выпустить погулять ребенка без какой-либо опасности. С транспортом, чтобы попасть в Брест, никаких сложностей нет", - рассказала жительница г. Жабинки Анастасия Василюк.
Рядом ведется строительство второго квартала, который будет включать в себя пять жилых домов. Половина квартир здесь предназначена для брестчан. Важным преимуществом является развитая инфраструктура в шаговой доступности: современный торговый центр, остановки общественного транспорта и новый детский сад, где сейчас и работает Анастасия Василюк. Новый детский саж полностью закрыл потребность Жабинки в учреждениях дошкольного образования.
Появился в 2024 году и новый квартал индивидуальной застройки. В городе стремятся к развитию, а еще пытаются закрепить чистоту и порядок - устраивают месячники по благоустройству, но в Жабинке есть другой вопрос - это состояние дорог.
На развитие городов-спутников выделяют немало средств из бюджета, что позволяет создавать нужную инфраструктуру для уже построенного современного, а главное - комфортного жилья.
Да, есть свои нюансы, это подчеркивает и Комитет госконтроль. В той же Жабинке детские площадки находятся не в лучшем состоянии, а такого, конечно, быть не должно.
Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по Минску Комитета госконтроля:
"Ситуация проанализирована по всем городам спутникам. К примеру, в Логойске люди обращались по поводу того, что поликлиника работает только до 17 часов. Жители Логойска и Фаниполя жаловались на то, что в городах не хватает магазинов в шаговой доступности, а порой и ассортимента товаров, особенно белорусских. Все обращения взяты на контроль".
Главное - добиться в городах-спутниках столичного уровня комфорта. Основной фундамент уже заложен, и решение текущих вопросов станет следующим шагом к созданию здесь идеальных условий для жизни.
Транспорт, инфраструктура, коммунальные услуги: как решаются самые острые вопросы жителей городов-спутников? Смотрите в программе "На контроле Президента".
Фото: planetabelarus