Горошкин об интервью Лукашенко Time: Уникальная способность говорить на сложные темы просто

"Выступления и объяснения на понятном каждому гражданину языке играют важную роль в понимании того, что происходит как внутри страны, так и вокруг наших границ. Если говорить о суверенитете и безопасности, то это два тесно связанных понятия, которые лежат в основе государственности. Для нашей страны, для Республики Беларусь, как и для любого другого государства, эти вопросы являются приоритетными. Сегодня и глава государства как гарант безопасности и суверенитета, и военно-политическое руководство делают все возможное, чтобы граждане чувствовали уверенность в завтрашнем дне", - высказался член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Горошкин