Госавтоинспекция Минска через соцсети и РСМОБ фиксирует нарушения ПДД

Функционал системы мониторинга общественной безопасности, а еще социальных сетей активно использует дорожная милиция Минска. Сейчас все внимание приковано на трафик в час пик, заторы по причине дорожных работ или ДТП.

В ГАИ отмечают, что отдельные автомобилисты ведут себя некорректно в такие момент, чем создают угрозу для самих себя и других участников дорожного движения.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Сотрудники минской Госавтоинспекции фиксируют все факты, в том числе связанные с нарушением требований сигналов светофоров, а также выездом на обочину (что особенно характерно для Минской кольцевой автомобильной дороги). Наличие заторов не является поводом для нарушения правил дорожного движения".

Нарушениям дается принципиальная правовая оценка, а виновники привлекаются к ответственности - это может быть штраф, лишение водительских прав или арест.