Госпогранкомитет: с конца июля очередь легковых автомобилей на въезд в Польшу выросла в 13 раз
За месяц (с 22 июля) очередь легковых автомобилей на въезд в Польшу увеличилась в 13 раз, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
Очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") с 22 июля выросла с 350 до 4630 единиц.
"Несмотря на огромное количество легкового транспорта, в течение всего месяца сопредельная сторона оформляла в среднем 34 % авто от нормы. Граждане Беларуси и стран Евросоюза, в том числе Польши, вынуждены находиться в очереди на границе около семи дней", - подчеркнули в белорусском пограничном ведомстве.
По состоянию на 10:00 22 августа въезда в Польшу ожидают 4630 легковушек и 100 автобусов. Польский пункт пропуска "Тересполь" остается единственным доступным для следования в Польшу легкового транспорта и автобусов.