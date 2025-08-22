Госпогранкомитет: с конца июля очередь легковых автомобилей на въезд в Польшу выросла в 13 раз

За месяц (с 22 июля) очередь легковых автомобилей на въезд в Польшу увеличилась в 13 раз, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

Очередь легкового транспорта перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") с 22 июля выросла с 350 до 4630 единиц.

"Несмотря на огромное количество легкового транспорта, в течение всего месяца сопредельная сторона оформляла в среднем 34 % авто от нормы. Граждане Беларуси и стран Евросоюза, в том числе Польши, вынуждены находиться в очереди на границе около семи дней", - подчеркнули в белорусском пограничном ведомстве.