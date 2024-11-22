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Госстандарт утвердил программу разработки стандартов в сфере туризма на 2025–2027 годы
Госстандарт утвердил программу разработки стандартов в сфере туризма на 2025-2027 годы, которая предусматривает разработку 10 новых государственных стандартов и два изменения в действующие. Они коснутся услуг гостиниц, туристических символов, различных видов туризма и компетенций персонала, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по стандартизации.
Так, в 2025 году будут разработаны изменение к стандарту, касающемуся услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, новая редакция государственного стандарта на туристические символы (пиктограммы) и государственный стандарт на экскурсионное обслуживание.
В 2026 году нормативную базу расширят разработки в области систем управления устойчивым развитием гостиничных учреждений, услуг речных круизов, гастрономического туризма, а также информации для участников активного туризма.
На 2027 год запланирована работа над стандартами, которые установят требования к пешеходному туризму, посещению промышленных, природных, культурных и исторических объектов. Иные из них будут регулировать оказание услуг горнолыжными комплексами и компетенции персонала в сфере активного туризма.
Как уточнили в пресс-службе комитета, предусмотренные программой стандарты будут гармонизированы с международными и российскими документами по стандартизации. Исполнителями разработок выступят Госстандарт, Министерство спорта и туризма и их организации.
"Программа направлена на содействие развитию внутреннего и въездного туризма, создание условий для эффективного функционирования сферы, формирование конкурентоспособного национального туристического продукта, повышение качества белорусского туризма и сопутствующих услуг", - прокомментировали в Государственном комитете по стандартизации.
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